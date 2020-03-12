العراق: تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في بغداد والنجف الأشرف

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "مختبراتها أجرت ١١١ نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، وان النتائج الموجبة (الإصابات) ٦موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و٤ حالات في مدينة الطب في بغداد".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "مجموع الإصابات مع إضافة الحالات في إقليم كردستان بلغ ٨٣ حالة، وان مجموع حالات الشفاء هو ٢٤، ومجموع الوفيات بلغ ٨".

وأكدت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، وعلى وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

ودعت وزارة الصحة العراقية "الجميع إلى الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

وفي ذات السياق قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، الخميس، رفع الحجر الصحي عن قرية (ابو جصانة) في ناحية السلام المتاخمة للحدود الايرانية بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا.

وقالت خلية الازمة التي يترأسها محافظ ميسان علي دواي، في بيان لها، إنها "قررت تمديد فترة التعطيل بسبب فيروس كورونا لدوائر التربية والجامعات والتقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية ومؤسسة السجناء والمجمع العدلي بنسبة 100 بالمئة لغاية يوم 21 آذار/مارس الحالي، بقية الدوائر يكون الدوام فيها بنسبة 50 بالمئة".

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