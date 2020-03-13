ايقاف جميع مباريات كرة القدم في ايران حتى اشعار آخر

وجاء قرار اللجنة يوم امس بايقاف جميع مباريات الاندية في الدوري الممتاز والدرجات الاولى والثانية والثالثة للموسم الكروي الحالي حتى اشعار اخر، اثر الايعاز الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيتم تنظيم البرنامج الجديد لمسابقات كرة القدم للاندية في البلاد من قبل اللجنة التنظيمية المذكورة بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مقررا من قبل وفقا للجنة التنظيمية لمباريات الدوري ان تستانف مباريات الدوري الممتاز بعد عطلة العيد في العام الايراني الجديد اي يوم 2 نيسان /ابريل القادم، والتي كان قد تم ايقافها موقتا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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