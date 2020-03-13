ارسال الشحنة الرابعة لمساعدات شانغهاي الى طهران

وافادت القنصلية العامة الايرانية في شانغهاي ان المساعدات المذكورة شملت الملابس المعزولة والاقنعة وقياس الاوكسيجن والنظارات الواقية والقفازات والادوية التي تبرعت بها الشركات والشعب الصيني للشعب الايراني في مكافحة فيروس

كورونا وتم ارسالها الى طهران عبر طائرة ماهان للشحن.

وقال القنصل العام الايراني في شانغهاي رمضان برواز في حين الحظر الامريكي الجائر المفروض على الشعب الايراني جعل من الصعب مواجهة فيروس كورونا واظهر الوجه الحقيقي للمسؤولين الامريكيين للعالم فان الشعب الصيني يستمر

بارسال المساعدات الى ايران.

واعتبر برواز المساعدات الصينية الضخمة للشعب الايراني بانها تبين الصداقة المتجذرة في التاريخ بين الشعبين العريقين وقال ان الصداقة بين البلدين ستستمر في المستقبل .

وتم لحد الان ارسال 9 شحنات من التبرعات الصحية والعلاجية للشعب والحكومة الصينية الى طهران في اطار التضامن مع الشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى** 1453**