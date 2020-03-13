١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٠١ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83712265
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ترشيح المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات لأفضل فريق في عام 2019

ترشيح المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات لأفضل فريق في عام 2019

طهران/ 13 أذار/مارس/ارنا- تم ترشيح المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات لافضل منتخب وطني في عام 2019 لكونه بين 10 فرق متفوقة في العالم.

واعلن موقع كرة الصالات عن اسماء مرشحي افضل فرق كرة الصالات في العام وقدم  اسماء 10 فرق وطنية متفوقة في عام 2019 وبما فيها المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات للرجال  ويجب ان يتنافس مع 9 فرق اخرى لاحراز لقب افضل فريق في العالم.

بو فيما يلي اسماء 10 منتخبات متفوقة في العالم:

۱-اسبانيا 

۲- المنتخب النسوي الاسباني

۳-المنتخب الاسباني  دون 19 عاما 

۴-المنتخب البرازیلي

۵ المنتخب النسوي البرازيلي

۶-المنتخب الایراني

۷-المنتخب البرتغالي

۸-المنتخب الروسی

۹-المنتخب التایلاندي

۱۰-الفريق الياباني دون 20 عاما

انتهى** 1453**

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