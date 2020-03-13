ترشيح المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات لأفضل فريق في عام 2019

واعلن موقع كرة الصالات عن اسماء مرشحي افضل فرق كرة الصالات في العام وقدم اسماء 10 فرق وطنية متفوقة في عام 2019 وبما فيها المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات للرجال ويجب ان يتنافس مع 9 فرق اخرى لاحراز لقب افضل فريق في العالم.
بو فيما يلي اسماء 10 منتخبات متفوقة في العالم:
۱-اسبانيا
۲- المنتخب النسوي الاسباني
۳-المنتخب الاسباني دون 19 عاما
۴-المنتخب البرازیلي
۵ المنتخب النسوي البرازيلي
۶-المنتخب الایراني
۷-المنتخب البرتغالي
۸-المنتخب الروسی
۹-المنتخب التایلاندي
۱۰-الفريق الياباني دون 20 عاما
انتهى** 1453**
تعليقك