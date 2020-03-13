ترشيح المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات لأفضل فريق في عام 2019

طهران / 12 اذار /مارس/ ارنا- في ايعاز وجهه القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، الى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، اشاد سماحته بخدمات القوات المسلحة للمواطنين في مجال مكافحة فيروس كورونا، واكد ضرورة تنظيم هذه الخدمات في اطار مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي هذا المرض، معتبرا هذا الاجراء في ضوء القرائن المطروحة التي تحتمل وقوع هجوم بيولوجي بانه يمكنه ان يكتسي طابع مناورة دفاع بيولوجي ايضا ويعزز الاقتدار الوطني.