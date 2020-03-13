شمخاني: هناك قواسم مشتركة بين اغتيال الفريق سليماني و هجوم التاجي

وكتب علي شمخاني في حسابه على موقع تويتر، أثناء زيارتي لبغداد طلبت من السلطات العراقية تحديد هوية عناصر عميلة في العراق ساعد الأمريكيين في عملية اغتيال الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس .

واضاف انه يبدو هناك قواسم مشتركة بين تنفيذ مشروع اغتيال الشهيدين المذكورين والمزاعم الامريكية بشأن شن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في بغداد.

يذكر ان فصيلا مجهولا اطلق مساء الاربعاء اكثر من ١9 صاروخا على قاعدة التاجي حيث اعترفت المصادر الامريكية حتى اللحظة بمقتل جنديين امريكيين وجندي بريطاني وجرح ١٠ جنود اخرين اثر القصف.

انتهى** 1453**