وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفيرين الاميركي والبريطاني

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، ان "وزير الخارجية وجّه باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد".

وكانت العمليات المشتركة العراقية أفادت في وقت سابق اليوم انه في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم تعرض العراق إلى اعتداء سافر وغادر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشر ومقر

ل٤٦ الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل ( جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق، ومطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف).

وتأتي هذه التطورات بعد ان أسفر هجوم على معسكر التاجي أول أمس الأربعاء عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني وإصابة 14 آخرين.

انتهى** ع ص