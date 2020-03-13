العتبة الحسينية المقدسة تقرر رفع دعوى بالمحاكم الدولية بشأن استهداف مطار كربلاء

وقال الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية المقدسة افضل الشامي خلال مؤتمر صحفي عقده على ارض مطار كربلاء الدولي، ان "العتبة المقدسة ستتوجه الى المحاكم الدولية المختصة لاقامة دعوى بشأن استهداف موقع مطار كربلاء الدولي بهجوم

صاروخي فجر اليوم كونه احد المواقع المدنية العراقية المهمة".

واضاف ان "الخسائر التي تعرض لها المطار تمثلت باستشهاد احد العاملين وخسائر مادية كبيرة و10 سيارات تابعة للشركة المنفذة".

وكانت العتبة الحسينية المقدسة قد أدانت ، الجمعة، العدوان الأميركي الصارخ على مطار كربلاء الدولي، مشيرةً إلى أن العدوان أدى إلى استشهاد مدني وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، فيما دعت وسائل الإعلام إلى توثيق العدوان

والاطلاع على الطبيعة المدنية لمنشآت المطار.

وقالت إدارة العتبة المقدسة في بيان لها، ان "منشآت مطار كربلاء الدولي تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأميركي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة إلى أضرار كبيرة في

المنشآت الإدارية والخدمية"، مؤكدة على ان "هذا المطار مدني صرف وتشرف على إنشائه العتبة الحسينية المقدسة بالاتفاق مع عدة شركات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة".

انتهى **ع ص