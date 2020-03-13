" كيخا" یتأهل إلی نهائي کأس العالم للجمباز

قام کیخا الیوم الجمعة بأداء رائع في المرحلة التمهيدية علی جهاز "حصان المقابض" في بطولة کأس العالم للجمباز المقامة حالياً في باکو؛ العاصمة الأذربیجانیة .

استطاع کیخا اليوم الجمعة ان يسجّل رصید ۱۴.۵۰۰ ويحصل على مركز الثالث في البطولة و یتأهل إلی نهائي منافسات جهاز "حصان المقابض" .

وسيتنافس اللاعب الوطني للجمباز في نهائيات كأس العالم للجمباز يوم الأحد المقبل.

بطولة العالم للجمباز المقامة في باکو ، من المنافسات المؤهلة للألعاب الأولمبية ۲۰۲۰ في طوكيو و شارك المنتخب الوطني الإیراني في هذه البطولة بلاعِبَین.

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