١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:٢٦ م
رقم الصحفي: 2445
رمز الخبر: 83712687
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" كيخا" یتأهل إلی نهائي کأس العالم للجمباز

" كيخا" یتأهل إلی نهائي کأس العالم للجمباز

طهران / ۱۳ اذار / مارس / ارنا- تأهل لاعب المنتخب الوطني الإيراني للجمباز "سعيد رضا كيخا" إلی نهائي کأس العالم للعبة في جمهوریة أذربیجان التي تقام حالیا في العاصمة باکو.

قام کیخا الیوم الجمعة بأداء رائع في المرحلة التمهيدية علی جهاز "حصان المقابض" في بطولة کأس العالم للجمباز المقامة حالياً في باکو؛ العاصمة الأذربیجانیة .

استطاع کیخا اليوم الجمعة ان يسجّل رصید ۱۴.۵۰۰ ويحصل على مركز الثالث في البطولة و یتأهل إلی نهائي منافسات جهاز "حصان المقابض" .

وسيتنافس اللاعب الوطني للجمباز في نهائيات كأس العالم للجمباز يوم الأحد المقبل.

بطولة العالم للجمباز المقامة في باکو ، من المنافسات المؤهلة للألعاب الأولمبية ۲۰۲۰ في طوكيو و شارك المنتخب الوطني الإیراني في هذه البطولة بلاعِبَین.

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