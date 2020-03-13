ظريف: يجب الغاء الحظر الاميركي اللاانساني لمواجهة فيروس كورونا

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ظريف صورة عن رسالته الى الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش وكتب: في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش طلبت (باصرار) من هذه المنظمة الدولية والدول الاعضاء فيها لعدم الاكتراث بالحظر الاميركي اللاانساني على بلدي.

واضاف: لقد اكدت في هذه الرسالة انه يجب الغاء هذا الحظر في هذه الظروف التي يلحق فيها "كوفيد – 19" خسائر واسعة وكبيرة في ايران.

وتابع: يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار أن الفيروسات لا تميز بيننا، ونحن ايضا يجب علينا الا نتصرف بتمييز في مكافحة هذه الفيروسات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن في مؤتمره الصحفي اليومي الجمعة بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايران بلغ 11 الفا و364 والوفيات 514 حالة، بينما تعافى من اجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الان 3 الاف و529 شخصا.

انتهى ** 2342