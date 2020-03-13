محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره الصربي حول مكافحة كورونا

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الجمعة تباحث الجانبان حول السبل الكفيلة بمواجهة فيروس كورونا.

وعقب انتشار الفيروس، أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثة هاتفية مع وزراء خارجية الصين وروسيا والنمسا وفرنسا وسويسرا والنرويج وباكستان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن الجمعة في مؤتمره الصحفي اليومي بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايران بلغ 11 الفا و364 والوفيات 514 حالة، بينما تعافى من اجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الان 3 الاف و529 شخصا.

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