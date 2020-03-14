ائتلاف النصر العراقي يطالب بوضع حد لانتهاك سيادة العراق والتدخل بشؤونه الوطنية

وذكر بيان للائتلاف تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، انه: "لدينا ما يكفي من الازمات بسبب فشل الحكومة بادارة الدولة وتعدد مراكز القرار بالتعاطي مع المصالح العليا".

وأضاف البيان، ان "حرمة الدم والمصالح والسيادة العراقية، رهن الادارة الحكيمة والمتوازنة لمراكز القرار العراقي، وهي اليوم مطالبة بالتضامن لاعلاء شان الدولة وايجاد حل سريع لمازق تشكيل حكومة وطنية قادرة على ادارة حازمة وكفوءة بما فيه وضع حد لانتهاك سيادتنا والتدخل بشؤوننا الوطنية".

وأكد على انه "لا يمكن ضمان الاستقرار والردع والسيادة الا بالدولة، وبحكومة وطنية فعّالة متضامنة مع جمهورها".

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