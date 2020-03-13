توقيع وثيقة للتعاون المشترك بين ايران واليابان ويونيدو لتطوير الثروة السمكية في جابهار

وجرت هذه المراسم بحضور مدير عام منظمة "يونيدو" (منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية) وسفراء ومندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وجنوب افريقيا وباكستان واوغندا.

وتتضمن وثيقة التعاون المشترك بين اليابان ومنظمة "يونيدو" والجمهورية الاسلامية الايرانية بدء المرحلة الثالثة لتطوير صناعة الثروة السمكية في ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران بقيمة 180 الف يورو.

وفي وقت سابق تم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية لهذا المشروع حيث قامت اليابان بتوفير الاعتمادات لهما بقيمة 680 الف يورو.

وفي كلمة له خلال هذه المراسم اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي المكانة الاستراتيجية لميناء جابهار كمركز لتنمية شرق البلاد عن طريق تطوير سبل الترانزيت بين دول شمال المحيط الهندي واسيا الوسطى.

واكد غريب آبدي كذلك اهمية التعاون الدولي في مسار التنمية المستديمة للدول ومواجهة التحديات القائمة امام التنمية الاقتصادية عن طريق تبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا وتوفير الطاقات وكذلك ازالة القيود والحظر اللاقانوني في هذا المجال.

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