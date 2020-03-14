مسؤول: الاعلان اليوم عن اسلوب ادارة محافظة طهران لمكافحة فيروس كورونا

وقال زالي في تصريح للصحفيين مساء الجمعة، ان اجتماعا عقد في مقر "ثار الله" بحضور مختلف المسؤولين حيث تم اتخاذ قرارات مهمة من جانب الاجهزة التنفيذية والامنية والشرطية والقضائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن دون الاشارة الى تفاصيل هذه القرارات قال، ان هذه القرارات سيتم السبت ابلاغها للاجهزة المعنية من قبل ادارة محافظة طهران.

واوضح بان احد هذه القرارات هو نشر مراقبين صحيين في المستشفيات لاجراء عملية الاشراف والمراقبة للافراد المصابين بفيروس كورونا.

وتشير احدث الاحصائيات حول فيروس كورونا في البلاد وفق ما اعلن عنه المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور الى اصابة 11 الفا و 364 شخصا وتعافي 3529 منهم ووفاة 512 لغاية ظهر الجمعة.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة طهران نحو 3 الاف وهو العدد الاكبر من بين محافظات البلاد.

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