احصائيات حول فيروس كورونا في ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر جهانبور مخططا بيانيا حول اعمار المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد يبين بان الحد الادنى لسن الاصابة كان اقل من عام واحد والسن الاعلى 98 عاما.

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة في مخطط بياني اخر الى ان الحد الادنى للمتوفين هو طفل بعمر 3 اعوام كان مصابا من قبل بسرطان الدم فيما كان السن الاعلى من بين المتوفين هو 91 عاما.

ووفقا للمخططين البيانيين فان نسبة اعداد المتوفين من الرجال الى النساء تبلغ 1 الى 4 ومعدل اعمار المتوفين هو 67 عاما لغاية الان.

كما ان نسبة المصابين من الرجال الى النساء تبلغ 1 الى 4 ايضا ومعدل اعمار المصابين هو 54 عاما.

وفي تغريدة اخرى قارن جهانبور بين معدلات النمو اليومي للاصابة بفيروس كورونا في دول العالم واعتبر انه يبلغ 33 بالمائة وان حالة ايران شبيهة بكوريا الجنوبية.

والملاحظ في هذا المخطط البياني ان الحالة لبعض الدول غير عادية ومنها اميركا بسبب تكتمها على الاصابات حتى اليوم السادس واليابان إما بسبب اجراءاتها الصارمة والسريعة واما لعدم اجراء الاختبارات للمصابين.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن الجمعة في مؤتمره الصحفي اليومي بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد بلغ 11 الفا و 364 والمتعافين 3 الاف و 529 والمتوفين 514 حالة.

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