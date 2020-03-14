عالم اقتصاد امريكي : ركود الاقتصاد الامريكي أمر مؤكد

وفي حديث خاص مع وكالة إرنا تطرق جاك راسمس اليوم السبت الى وضع الاقتصاد الامريكي ، وقال ان الرئيس ترامب وحكومته اصيبوا بالارباك وهم يحاولون معالجة الوضع الاقتصادي.

وكان استاذ الاقتصاد راسمس قد توقع العام الماضي ان الاقتصاد الامريكي سيدخل الركود بنهاية عام 2019 ، موضحا ان الاستثمار والاستهلاك في امريكا وحربها التجارية مع الصين كان لها اثرا سلبيا على اقتصادها ، أما الان وقد اصبح الناس جليسي البيوت فسبب ذلك خسائر كبيرة لقطاعات مختلفة كالسياحة والفندقة وشركات الطيران.

واوضح استاذ الاقتصاد الامريكي ان التاثير السريع لفيروس كورونا على الاسواق والعرض والطلب ، سيجعل الركود الاقتصادي يبدأ اعتبارا من هذا الشهر ويتعمق خلال الاشهر الثلاثة القادمة .

واتهم راسمس المؤسسات المالية الامريكية بالتلاعب بالالفاظ وقال ان هذه المؤسسات ومن اجل مصالحها الخاصة تمتنع حاليا عن الاعلان عن بدء الركود الاقتصادي.

وتابع قائلا : ان المكتب الوطني للتحقيقات الاقتصادية في امريكا ، والذي يضم مجموعة من كبار الاقتصاديين ، يصدر بيانات بشان الازمات الاقتصادية ، لكنه لم يصدر حتى الان بيانا بشان الركود الاقتصادي ، لكنه سيضطر في الصيف القادم الى اصدار بيان يعلن فيه ان الركود سيبدأ مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

انتهى** 2344