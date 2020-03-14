ايران تنتج 18.5 مليون طن من سبائك الفولاذ

ووفقا لتقرير منظمة ايميدرو انتجت شركات صناعة الصلب في البلاد، خلال الاشهر الـ 11 الماضية، 18 مليون و574 الف و 748 طن من سبائك الصلب بزيادة 4 قدرها 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة انتجت الشركات التابعة للمنظمة 12 ملیون و 308 الف و 475 طن من المنتجات الفولاذية بما فيها الشيش والصفائح والانابيب مسجلة زيادة بمقدار 7 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر العشرة الماضية، 23 مليونا و687 الف طن، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (21 مليونا و964 الف طن).

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