زيادة قدرها 240 ألف دولار في عائدات النفط اليومية لإيران

تطوير حقول النفط والغاز المشتركة في البلاد كانت احدى أهم محاور وزير النفط بيجن زنكنه لتوليه وزارة النفط، وبناء على ذلك، فقد ادرج تطوير الحقول المختلفة من غرب كارون إلى حقل بارس الجنوبي على جدول الأعمال، وزاد إنتاج هذه الحقول بشكل كبير.

وعلى رغم ان حقلي غرب كارون و بارس الجنوبي من الحقول المشتركة المهمة في إيران، إلا أنها ليست الحقول المشتركة الوحيدة، فان حقل سلمان هو ايضا حقل نفطي مشترك بين إيران والإمارات.

وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط البحرية الإيرانية "علي رضا سلمان زاده"، إلى انهاء عمليات تركيب منصة s1 وقال ان هذه العملية تمت بنجاح مع رعاية اصول السلامة على الرغم من جميع التعقيدات.

يقع حقل سلمان النفطي المشترك جنوب جزيرة لافان ، ومع إطلاق منصة S1 أوائل العام الايراني القادم (يبدا 21 مارس) ، سيرتفع الإنتاج اليومي إلى حوالي 6 الاف برميل.

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