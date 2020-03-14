الخارجية الايرانية تستدعي الراعي للمصالح الامريكية في طهران

واوضح عباس موسوي ان دائرة الشؤون الامريكية في الخارجية الايرانية، استدعت مساء امس الجمعة السفير السويسري في طهران باعتباره راعي المصالح الامريكية ، وابلغته احتجاج ايران الشديد على تصريحات الرئيس الامريكي .

واضاف موسوي : لقد ابلغنا الراعي لمصالح امريكا في طهران بانه كان على الرئيس الامريكي ، وبدلا من اتهام الاخرين ، ان يعترف بخطأ السياسات الامريكية والوجود الامريكي غير القانوني في العراق وقتل القادة والجنود العراقيين وهو السبب الاساس لبغض الشعب العراقي لاميركا.

واشار موسوي الى انه تم التاكيد في اللقاء على ان السياسات الامريكية الخاطئة في العراق تسببت في ايجاد التوتر الحالي وان المسؤولين الامريكيين وخاصة ترامب لايمكنهم بالمزاعم الخطيرة التي لا اساس لها ، ان يتملصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال ، كما ابلغ السفير السويسري، تحذير طهران من اي اجراء امريكي غير مدروس وما يتبعه من عواقب.

وكان ترامب قد اطلق الخميس الماضي تصريحات لا اساس لها ، حمل فيها ايران مسؤولية الهجوم على قوات التحالف الاميركي في معسكر التاجي بالعراق.

انتهى** 2344