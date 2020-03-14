انشاء 3 مستشفيات متنقلة شمال وجنوبي البلاد

واوضح الادميرال تنكسيري، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد وحاجة المواطنين الى المراكز العلاجية والصحية، فقد تم اقامة مستشفيين متنقلتين في مدينة برازجان بسعة تتراوح بين 30 و40 سريرا، واخرى في بندر عباس والتي تضم 54 سريرا.

واضاف، كما قام الحرس الثوري بتاسيس مستشفى متنقل اخرى في مدينة رشت تتسع لـ 74 سريرا؛ مبينا انه يمكن تطوير هذه المستشفى لتضم 120 سريرا واستخدامها في سياق مهام المنظومة العلاجية للبلاد.

وعلى صعيد اخر، نوّه قائد بحرية الحرس الثوري بجهود هذه القوة في مجال تعقيم وتعفير المدن والطرقات؛ مصرحا انه تم في هذا الاطار تعقيم الارصفة والطرق المزدحمة لعدة مرات في بعض المدن ومنها بندر عباس وبوشهر وبارسيان ورشت وماهشهر؛ واكد ان هذه العمليات مستمرة حتى ازالة المشكلة نهائيا.

وفي الختام، اكد الادميرال تنكسيري ان الاطباء والممرضين وغيرهم من الكوادر المنتسبة الى بحرية الحرس الثوري، على اتم الجاهزية لتقديم الخدمات ومساعدة الشعب لاسيما المصابين بفيروس كورونا.

انتهى ** ح ع