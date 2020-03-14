تقييم حالة 7.5 مليون شخص في البلاد في اطار مشروع تحديد المصابين بفيروس كورونا

وقال رئيسي في تصريح له السبت حول تفاصيل المشروع، ان نحو 2.1 بالمائة منهم اي 175 الفا من اجمالي 7.5 مليون شخص الذين خضعوا للتقييم كانت لديهم اعراض شبيهة للاعراض الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا.

واضاف، ان هؤلاء الافراد كانوا يعانون من الحمى والعطاس وضيق التنفس ووجع البدن او الحلقوم، وتمت احالة 22 الفا و 500 منهم الى الطبيب ونقل 4.7 بالمائة منهم اي نحو الف و 77 الى المستشفى حيث رقد 441 منهم فيها.

واوضح بانه تمت توصية 7 الاف و 828 شخصا بالبقاء في المنزل للاستراحة وتلقى 250 منهم الدواء ميدانيا.

يذكر ان احدث احصائية حول تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى ظهر السبت تشير الى اصابة 12 الفا و 729 وتعافي 4 الاف و 339 ووفاة 611 شخصا.

انتهى ** 2342