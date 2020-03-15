الايراني مهدي جاويد ضمن أفضل 10 لاعبين لكرة الصالات في العالم

طهران/ 14 اذار/ مارس/ ارنا- قال سفير الجمهورية الاسلامية في فرنسا "بهرام قاسمي" : اذا كان لابد لفايروس كورونا ان يغير العالم وهو كذلك فإن التلاحم و التنسيق العالمي هو السبيل الاكثر امنا لمواجهة التهديدات التي لاتعترف بالحدود، مؤكدا انه يجب على العالم ان يكون مستعدا لازمة القرن الكبرى.