إنتاج كاثود النحاس بلغ أكثر من 224.3 الف طن في 11 شهرا

وبلغ إجمالي إنتاج كاثود النحاس في وحدات مصفى "وليتشنغ" و"سرجشمه" و"ميدوك" في فبراير من هذا العام 18 الفا و946 طن ، بانخفاض 19 بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي.

كما بلغت المراسي النحاسية (المنصهرة) في وحدتي سرجشمه وخاتون آباد 272 الفا و250 طن في الأشهر الـ11 من العام الجاري ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4٪ مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

استخلاص أكثر من 156 مليون طن من خام النحاس

وتبين الجداول الإحصائية أن كمية خام النحاس المستخرج خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 156 مليونا و74 الفا و474 طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إنتاج أكثر من مليون طن مركزات النحاس

وأظهرت البيانات أن حجم مركزات النحاس في وحدات ميدوك وسونغون وسرجشمه، بلغ في الأشهر الـ11 الماضية، مليونا و85 الفا و554 طن والذي حافظ على مستواه دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بيع أكثر من 20 الف مليار تومان ( الدولار = 4200 تومان)

تشير الاحصاءات الى ان اجمالي مبيعات شركة النحاس الوطنية الايرانية بنهاية فبراير من هذا العام بلغ 20 الف و 182 مليار تومان ، بزيادة 145 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

زيادة خطة الإنتاج في العام الايراني القادم ( يبدا 21 مارس)

وفي وقت سابق ، قال الرئيس التنفيذي لشركة النحاس "آردشير سعد محمدي": أن الشركة لن تتماهل من تنفيذ خطط التطوير والخطة المتوقعة وهي زيادة الإنتاج للعام الايراني القادم.

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