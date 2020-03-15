دبلوماسي باكستاني: يجب دعم الحلول السلمية للأزمات

وشدد جيلاني في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد على أهمية دور "التقارب بين إيران وباكستان في تحسين العلاقات الإقليمية" وذكر أن باكستان كانت على الدوام لها علاقات قوية وتاريخية مع إيران، وأن علاقات الدولتين الجارتين تنعكس على العديد من القضايا الإقليمية، ما يؤكد أهمية العلاقات بين طهران وإسلام أباد ومكانتها الإقليمية.

وصرح عباس جيلاني وهو الوكيل الاسبق بوزارة الخارجية الباكستانية، أن منطقتنا التي عانت عقودا من الصراع والاضطرابات والحروب لم تعد قادرة على أن تشهد مواجهة جديدة.

وأضاف أن باكستان قلقة بشأن التوترات التي نشأت في الأشهر الأخيرة بين بعض أعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي مع إيران، وتعتقد أن هذه القضايا يجب أن تحل، وأن تبديد الأزمات يخدم مصالح جميع دول المنطقة.

وشدد السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة على أهمية محادثات القوى العالمية مع إيران بشأن حل النزاعات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) مشيرا إلى أن إسلام أباد تدعم هذه المفاوضات وحل الخلافات بين الدول، بما في ذلك امريكا وإيران.

وأشار جيلاني، الذي يشغل حاليا منصب مدير المعهد الباكستاني للدراسات الأمنية ودراسات الفضاء (CASS)، إلى دعم إسلام آباد للاتفاق النووي، قائلا: الاتفاق النووي إطار جيد لإنهاء القضايا المحيطة ببرنامج إيران النووي.

واشار الى مواقف ايران وباكستان بشأن قضيتي كشمير وافغانستان والمشاورات الجارية بين طهران واسلام اباد، قائلا انه يجب على جميع دول المنطقة ان تلعب دورا بناء من اجل سلام نهائي في افغانستان.

ووصف جيلاني دور باكستان في المساعدة على بناء السلام والاستقرار في أفغانستان بأنه "بناء"، وأضاف: نأمل أن يستقر وضع السلام في أفغانستان بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة بقطر .

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