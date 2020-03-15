شركة معرفية ايرانية تنتج نانو اوكسيد الزنك المضاد للبكتريا

وقال المدير التنفيذي لشركة بارس : ان من خواص نانو اوكسيد الزنك يمكن الاشارة الى الاستقرار الكيميائي والنشاط التحليلي الجيد وامتصاص الاشعة فوق البنفسجية والاهم من ذلك انه مضاد للبكتريا والفطريات.

واضاف : يمكن انتاجه بحسب رغبة الزبون اقل من 100 نانو وبخلوص 99.99 بالمائة، مبينا ان نانو اوكسيد الزنك المضاد للبكتريا يستخدم في الاقمشة والملابس باعتباره مضاد للبكتريا والفطريات وكذلك في الصناعات البلاستيكية وصناعات الاطارات والسيراميك والاصباغ والعوازل الحرارية والادوات الصحية.

واوضح ان المنتج الايراني ينافس الاجنبي من ناحية الجودة والسعر وهو مطابق للمواصفات العالمية، مشيرا الى ان انتاجه تجاريا لاستخدامه في الصناعات المختلفة محليا يوفر على البلاد خروج العملة الصعبة والاكتفاء الذاتي.

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