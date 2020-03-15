الجیش يطلق مناورات الوقاية والمراقبة لتفشي فيروس كورونا

وانطلقت صباح اليوم الاحد مناورات الوقاية والمراقبة لتفشي فيروس كورونا وبكلمة السر "يا علي بن ابي طالب (ع)"بأمر من قائد جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء " سيد عبدالرحيم موسوي" من مقر الدفاع البيئي "الشهيد زرهرن" التابع للجيش.

وتجري هذه المناورات بسيطرة وقيادة مقر الدفاع البيئي للجيش حول محور القوة البرية للجيش والقيادة الميدانية من قبل قائد هذه القوة العميد كيومرث حيدري.

وكان قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي قد اصدر امرا قبل ايام الى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، اشاد فيه بخدمات القوات المسلحة للمواطنين في مجال مكافحة فيروس كورونا واكد ضرورة تنظيم هذه الخدمات في اطار "مقر صحي وعلاجي" للحد من تفشي الفيروس.

وقال، انه وفي ضوء القرائن التي طرحت احتمال ان يكون هذا الحدث (تفشي الفيروس) "هجوما بيولوجيا"، فان هذا الاجراء (تاسيس المقر الصحي والعلاجي) يمكنه ان يكتسب ايضا صفة مناورات الدفاع البيولوجي وان يعزز القوة والاقتدار الوطني.

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