روحاني : ليس لدينا حجر صحي حاليا ولا ايام النوروز القادمة

وبعد جلسة مشتركة اليوم الاحد للجنة الاقتصادية الحكومية وممثلين عن الناشطين الاقتصاديين ورجال الاعمال اشار روحاني الى أن الجلسة تناولت المواضيع الاقتصادية المهمة وتاثير انتشار كورونا على ظروف العمل.

واضاف ان المشاركين في الجلسة اكدوا ضرورة ان تسير النشاطات الاقتصادية بشكلها المعتاد رغم الظروف الطارئة التي اوجدها فيروس كورونا وما يتطلبه من تطبيق التوجيهات الصحية.

وتابع روحاني قائلا : ان الخدمات الحكومية للشعب ستتواصل بشكل طبيعي لكننا نحاول ان تكون النشاطات الاقتصادية والخدمات الحكومية بالشكل الذي ينسجم مع بقاء الناس في بيوتهم وعدم تعارض هذه النشاطات مع التوجيهات الصحية.

واشار روحاني الى ان حكومته تجري مفاوضات حاليا مع الدول المجاورة خاصة في مجال نقل البضائع عبر الحدود طبقا للضوابط الصحية مؤكدا ان وزارتي الخارجية والتجارة ناشطتان في هذا المجال.

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