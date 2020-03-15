إيران اصبحت من منتجي عقار علاج السكري

وقال "مجتبى طباطبائي"، المدير التنفيذي لشركة "بويش دارو" في واحة برديس للتكنولوجيا، اليوم الاحد: إن مسألة توفير الدواء كحاجة أساسية للمجتمع أمر مهم للغاية، وإذا كانت الدولة ليست مكتفية ذاتيا أو غير قادرة وتعتمد على الواردات في مجال الادوية، ستكون هناك أزمات خطيرة لهذا البلد وشعبه في حالة الحظر وتقلبات العملة ، لذلك فإن أحد أهم الأشياء في البلاد هو زيادة حصة إنتاج الأدوية واتخاذ مسار عدم الحاجة الى الدول الأخرى في استيراد الادوية.

وقال إن الشركة التي نشطت في مجال أدوية البروتين المؤتلف منذ عام 1997 وحققت إنتاج حصري لعقار "إكسيناتيد" لعلاج مرضى السكري وكذلك التربتوريلين لعلاج مرضى سرطان البروستاتا في الشرق الأوسط، تعد احدى الشركات الناشطة في مجال الصيدلة.

حققنا الاكتفاء الذاتي ومنعنا الاستيراد

وقال طباطبائي أن الشركة تاسست في عام 1997 ، عندما لم يكن هناك ذكر للهندسة الوراثية في إيران، كان هدفنا نقل المعرفة التقنية لإنتاج البروتين المؤتلف إلى إيران كشركة أكاديمية وعلمية، كان الهدف الأول للشركة ليس الإنتاج ، لم يكن هدفنا أن نصبح مصنعا ، بل كان هدفنا نقل المعرفة التقنية ، ولكن كان الأمر كما لو أن الله قد قدرنا لشيء آخر وكان علينا أن ننتجه بسبب الظروف داخل البلد.

واضاف إن المنتجات التي ننتجها أساسية ومكلفة للغاية ولم يتم استيرادها في السنوات الخمس الماضية، أن منتجاتنا يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وتعليقا على كمية المنتجات التجارية للشركة، أضاف طباطبائي: تقريبا جميع المنتجات التي قمنا بتطويرها في قطاع البحث والتطوير دخلت السوق، سيكون لدينا المزيد مع التوسع ، في العامين الماضيين قمنا ببناء مختبر جديد ونأمل في تحقيق قفزة كبيرة في الإنتاج في السنوات القادمة.

إنتاج 10 منتجات جديدة

واشار المدير التنفيذي للشركة الى ان الشركة ستنتج 10 منتجات جديدة في غضون السنوات الخمس القادمة ، موضحا إن كل دواء يتم طرحه في السوق له عمر محدد ، ومعظم الأدوية لها عمر 5 او 7 سنوات ، لذا فإن على الشركة انتاج أدوية جديدة لتبقى فعالة.

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