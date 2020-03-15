نائب وزير خارجية بيلاروسا: إيران صديقنا المقرب

وصرح نائب وزير خارجية بيلاروسيا "أندريه دوبكيوناس" في لقاء مع السفير "سعيد ياري" اليوم الأحد، بان بلاده تنظر إلى إيران دائما كصديق وشريك، معربا عن أمله في أن تجتاز ايران حكومة وشعبا الظروف الصعبة الناتجة عن تفشي وباء كورونا بنجاح.

بدوره أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيلاروسيا ، إلى 18 مارس والذي يصادف الذكرى السابعة والعشرون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرا الرئاسة البيلاروسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي كقدرة مناسبة لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين.

و تتولى بيلاروسيا، بصفتها عضوا مؤسسا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رئاسة الاتحاد من بداية العام الجاري 2020 .

وتم خلال اللقاء بحث جدول أعمال التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

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