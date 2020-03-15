١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83715618
٠ Persons

سمات

شركة النفط الوطنية تعلن اجراءات خاصة لمكافحة فيروس كورونا

شركة النفط الوطنية تعلن اجراءات خاصة لمكافحة فيروس كورونا

طهران / 15 اذار / مارس / ارنا- قال مدير التخطيط والتنسيق في شركة النفط الوطنية (الايرانية)، ان الشركات المنضوية تحت الشركة الوطنية للنفط تقوم حاليا الى جانب اجراءاتها الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بتوفير الخدمات الصحية الى المواطنين الذين يقطنون في مناطق العمليات لهذه الشركات.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اعلن "كريم زبيدي" تشكيل ادارة الطوارئ لدى الشركة الوطنية لنفط بهدف متابعة قضايا ومشاكل صناعة النفط على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد.

واكد ان جميع الادوات والسلع الضرورية للحد من انتشار هذا الفيروس، بما في ذلك الكمامات والقفازات او الملابس الواقية من الاصابة بالفيروس وضعت في متناول العاملين لدى شركة النفط الوطنية لهذا الغرض.

ولفت الى تعيين مسؤولين من قبل ادارة الطوارئ لدى مناطق عمليات الشركة الوطنية للنفط؛ وعلى سبيل المثال جزيرة خارك (جنوبي البلاد) لتنفيذ التعليمات الوقائية والصحية هناك.

واكد زبيدي ان عدد الكوادر المنتسبة الى الصناعة النفطية في ايران الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا لحد الان قليل جدا.

يذكر انه وفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن  وزارة الصحة الايرانية حول انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس لغاية ظهر اليوم الاحد 13 الفا و938 شخصا، والوفيات 724 حالة، بينما تعافى لحد الان 4 الاف و590 اخرون.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 10 =