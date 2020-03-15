لا إصابة بكورونا في ثكنات الجيش

وفي تصريح للمراسلين اليوم الأحد على هامش مناورة "مع الولاية حتى الشهادة" لمقر الدفاع البيولوجي في منطقة جنوب غربي البلاد، أضاف العميد بيدادي، انه بناء على أوامر سماحة القائد العام للقوات المسلحة بشأن نزول القوات المسلحة الى الساحة وتوظيف جميع المرافق والمعدات الصحية لمواجهة الحروب غير التقليدية، عقد اجتماع بين قادة الجيش، والحرس الثوري، ووزير الدفاع ومسؤولين آخرين.

وأضاف، انه تم في ذات السياق وبناء على أوامر سماحة القائد العام للقوات المسلحة إنشاء مقر للدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا في منطقة جنوب غربي البلاد.

وتابع، ان الجيش يتمتع بطاقات كامنة كبرى للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك في مجال تعقيم الأماكن العامة، والمدن، ومرافق الرعاية الصحية في المستشفيات، واقامة مستشفيات متنقلة أو مصحات النقاهة، وتشخيص حالات الاصابة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح، ان فعاليات المقر الرئيسي للجيش في منطقة جنوب غرب البلاد بمدينة أهواز تغطي كل من محافظات لرستان وإيلام وخوزستان.

وبين العميد بيدادي، إن جميع المعسكرات تم تزويدها بالإجراءات اللازمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأي شخص يدخل المعسكر يتم اختباره فورا في عيادات السيطرة على الوباء ليتم نقله إلى مراكز العلاج إذا ما ظهرت عليه أعراض الاصابة.

علما، ان مناورة مع الولاية حتى الشهادة (با ولايت تا شهادت) لمقر الدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا في منطقة جنوب غربي البلاد، أقيمت صباح اليوم الأحد بحضور قائد المقر الرئيسي للجيش في منطقة جنوب غرب البلاد العميد حمزة بيدادي وعدد آخر من القادة العسكريين، والكادر الصحي لمستشفى "الشهيد نياكي" بمقر المستشفى في مدينة أهواز (مركز محافظة خوزستان-جنوب غربي البلاد).

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