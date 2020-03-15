١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83715681
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خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اذربيجان؛

ظريف : الحظر الامريكي الجائر عقبة كبيرة في مسار الحدّ من فيروس كورونا

ظريف : الحظر الامريكي الجائر عقبة كبيرة في مسار الحدّ من فيروس كورونا

طهران / 15 اذار / مارس / ارنا – قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : ان الحظر الاحادي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية يشكل عقبة كبيرة في مسار البلاد لمكافحة فيروس كورونا الخطير؛ مؤكدا ان ايران والعالم سيتخطيان هذه المرحلة العصيبة.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف بحث خلال اتصال هاتفي عصر اليوم الاحد مع نظيره الاذربيجاني "المار ممدياروف"، في اخر التطورات عقب انتشار فيروس كورونا داخل المنطقة والعالم وضرورة التعاون الجماعي بين كافة البلدان في هذا الخصوص.

كما ثمّن وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال، المساعدات التي بعثتها اذربيجان حكومة وشعبا؛ واصفا الحظر الامريكي الاحادي والجائر عقبة كبيرة امام ايران في سياق مكافحة هذا الفيروس الخطير؛ ومنوها الى ان ايران والعالم قادران على تخطي هذه المرحلة العصيبة.  

واعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الاحد، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 13 الفا و938 شخصا، والوفيات 724 حالة، بينما تعافى لحد الان 4 الاف و590 اخرون.

انتهى ** ح ع

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