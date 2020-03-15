الإمارات تؤكد على التضامن مع إيران حكومة وشعبا في مكافحة كورونا

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أعرب في اتصال هاتفي مع محمد جواد ظريف مساء اليوم الأحد، عن تضامن بلاده مع إيران حكومة وشعبا في مكافحة كورونا.

من جانبه، ثمن ظريف تضامن دولة الإمارات ومساعداتها؛ مؤكدا ان وباء كورونا قضية عالمية والتغلب عليه يستلزم عزيمة وتعاونا من جميع دول العالم.

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