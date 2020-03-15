الحظر الأميركي الجائر قلص من قدرات إيران على مكافحة كورونا

وأضاف جلالي في تصريح له اليوم الأحد، "قد دق تفشي فيروس كورونا ناقوس الخطر العالمي بما أنه لا يعرف حدودا وأخذ يهاجم بقسوة البشرية جمعاء".

وتابع، ان مكافحة هذه الكارثة المدمرة تتطلب خطوة عالمية مشتركة؛ مؤكدا انه ليس هناك أكثر من خيارين، "اما أن نهزم جميعا أو نهزم كورونا جميعا من خلال اتخاذ تدابير عالمية".

وفي سياق آخر، أشار السفير الإيراني في موسكو الى محادثاته الأخيرة مع السلطات الروسية وسفراء الدول الأخرى مضيفا: ينبغي على المجتمع الدولي أن يستيقظ من غفلته وأن يضع نهاية لأنواع الحظر السافر واللا قانوني الأميركي الجائر الذي يعد جريمة ضد البشرية بأسرها، بما خلف من تداعيات قلصت الموارد المالية وقدرات إيران على مكافحة كورونا.

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