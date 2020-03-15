١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83715792
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حصتي من احتواء كورونا المستجد؛

نجم الكرة الايراني يتبرع الى أهالي جيلان الشمالية لمكافحة فيروس كورونا

نجم الكرة الايراني يتبرع الى أهالي جيلان الشمالية لمكافحة فيروس كورونا

رشت / 15 اذار / مارس / ارنا – قام النجم السابق لكرة القدم الايرانية "علي كريمي" بإرسال مساعدات انسانية الى اهالي محافظة جيلان (شمالي البلاد) حيث ينتمي اليها، للمساهمة في الجهود الهادفة لاحتواء هذا المرض.

وقال امين هيئة كرة القدم في جيلان "فرزاد سيري" لمراسل "ارنا"، ان علي كريمي تبرع بمجموعة من الاجهزة الطبية الاختصاصية والادوات الصحية الى هذه المحافظة الشمالية.

واوضح المسؤول الرياضي، ان الشحنة الاولى من مساعدات النجم السابق للكرة الايرانية وصلت اليوم الى مستشفى جيلان؛ للمساهمة في سدّ حاجة المحافظة الى الاجهزة الطبية والادوات الصحية التي باتت ملحة بعد انتشار فيروس كورونا هناك.

ودعا سيري جميع الخيرين وكل من يستطيع المشاركة في هكذا مبادرات انسانية الى اغاثة المواطنين والمصابين لمكافحة هذا المرض واقتلاعة في اسرع وقت ممكن.

انتهى ** ح ع

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