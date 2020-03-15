الرئيس روحاني يجدّد الثناء على تضحيات الاطباء والممرضين في مكافحة كورونا

واضاف : لقد كرّس هؤلاء جل طاقاتهم في ساحات المواجهة ضد الفيروس وانني اشكر هؤلاء الاعزاء جميعا على تضحياتهم".

يذكر ان رئيس الجمهورية عقد اجتماعا عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقة اليوم مع المسؤولين والكوادر الطبية في مستشفى الامام الخميني (ره) بطهران، للاطلاع على تقارير الخبراء الاخصائيين بشان الخدمات العلاجية المتوفرة للمصابين بفيروس كورونا لدى هذا المركز الطبي.

هذا، وبحسب احدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الايرانية فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا لغاية ظهر اليوم الاحد 13 الفا و938 شخصا، والوفيات 724 حالة، بينما تعافى 4 الاف و590 اخرون.

انتهى ** ح ع