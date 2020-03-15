الكابتن الأسبق للكرة الإيرانية يرسل مساعداته الى أهالي كيلان

وفي حوار مع مراسل إرنا مساء اليوم الأحد، أعلن مسؤول العلاقات العامة لهيئة كرة القدم بمحافظة كيلان "علي رضا وهابي"، عن ارسال الشخصية الرياضية البارزة الأخرى، سيد جلال حسيني، أول شحنة من مساعداته الإنسانية الى محافظة كيلان حيث مسقط رأسه، التي تلت تبرعات النجم السابق لكرة القدم الإيرانية "علي كريمي" الى أهالي هذه المحافظة الشمالية.

وأضاف، ان هذه التبرعات تشتمل على 30 جهاز آلي لتعقيم الأماكن العامة، وكميات كبيرة من المطهرات، وعبوات من المستلزمات الصحية والمواد الغذائية الى جانب معدات صحية أخرى لقطاع المستشفيات بالمحافظة بما في ذلك كمامات، وملابس ومستلزمات صحية أخرى ذات الاستعمال الواحد.

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