مساعد وزير الصحة : 10 ملايين شخص في ايران خضعوا لفحوصات الاصابة بفيروس كورونا

واضاف رئيسي في تصريح له الاحد، ان هذا المشروع جرى تنفيذه بشكل تجريبي خلال اليومين الاول والثاني من انطلاقه في 3 محافظات كانت قد تعرضت للاصابة بالفيروس، ليدخل اليوم حيّز التنفيذ رسميا في انحاء البلاد.

واوضح ان من اجمالي الذين خضعوا للفحص، 6 ملايين و500 الف شخص راجعوا المراكز الصحية، بينما جرى فحص 3 ملايين و300 الف اخرين بواسطة النظام الالكتروني.

وتابع رئيسي، ان 70 الف شخص من الكوادر المنتسبة الى وزارة الصحة في البلاد قاموا بالاتصال مع المواطنين وسجلوا افاداتهم، في هذا الخصوص.

واوضح، انه تم احالة نحو 30 الف شخص ممن يحملون حتى عرضا واحدا، الى المراكز العلاجية فيما ادخل 900 شخص من هؤلاء لتلقي العلاج بعد تشخيص اصابتهم القطعية بالفيروس.

هذا، وبحسب احدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الايرانية فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا لغاية ظهر اليوم الاحد 13 الفا و938 شخصا، والوفيات 724 حالة، بينما تعافى 4 الاف و590 اخرون.

انتهى ** ح ع