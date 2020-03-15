الحظر الأميركي الجائر حال دون تنفيذ إيران خططها لمكافحة كورونا

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد أشارت سياوشي الى تغريدتها المشتركة مع البرلمانيتين الأخريين "فاطمة سعيدي" و"حميدة زرآبادي" التي نشرتها باللغة الانكليزية خطابا الى الأمم المتحدة، حيث طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من الحظر الأميركي الجائر ضد الشعب الإيراني.

وأوضحت ان الهدف وراء نشر هذه التغريدة هو توجيه دعوة الى المجتمع الدولي برمته، وجميع أبناء العالم وبرلمانات كافة الدول وجميع المنظمات الدولية وغيرها للتعاون مع إيران في مكافحة كورونا.

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