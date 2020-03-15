البنك المركزي الايراني يعلن عرض اكثر من 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية خلال اقل من شهر

وجاء في تقرير صادر عن العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني الاحد، انه وفي سياق توفير العملة الاجنبية لواردات السلع والمواد الاساسية التي تحتاجها البلاد، فقد تم خلال الشهر الجاري (الشهر الايراني الجاري بدا في 20 شباط /فبراير) عرض اكثر من 1.5 مليار دولار في السوق الثانوية من قبل البنك المركزي ومصدري السلع غير النفطية.

واضاف، ان سعر العملة الاجنبية في هذه السوق وفقا للعرض والطلب يحظى بوتيرة مستقرة.

وتابع البنك المركزي، ان الوتيرة المناسبة لعرض العملة الاجنبية من قبل الشركات البتروكيمياوية وسائر المصدرين الى جانب عرض العملة الاجنبية من قبل البنك المركزي، قد وفر العملة اللازمة لاستقرار الطلبات المنجزة فضلا عن خفض سعر العملة في هذه السوق.

واشار الى ان هذا الحجم من عرض العملة الاجنبية في السوق الثانوية سيوفر العملة بالاسعار التفضيلية لوادرات السلع الاساسية والادوية والمعدات الطبية واضاف، ان البنك المركزي سيبذل اقصى جهوده في ظل التنسيق مع وزارة الصحة وسائر الوزارات بتوفيره المناسب للعملة الاجنبية خاصة للادوية والمعدات الطبية وسائر السلع الاساسية والضرورية للبلاد، وسوف لن يسمح بحدوث اي خلل في توفير السلع اللازمة للمواطنين في الوقت المناسب.

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