عدد من الرياضيين الايرانيين البارزين يدعون الشعب الی التزام بيوتهم للحد من انتشار كورونا

وقال كابتن المنتخب الوطني لكرة الصالة الاسبق " وحيد شمسائي" ان الشعب الايراني كان دائما الى جانب بعضهم الاخر في الايام الصعبة واليوم هم واقفون جنبا الي جنب في مواجهة فيروس كورونا .

و فيما يتعلق بحملة "مساهمتي فی مکافحة كورونا" قال شمسایی ان حصة ابناء الشعب في مواجهة فايروس كورونا تتجسد في الالتزام بالصحة الفردية مؤكدا على التزام الناس بيوتهم للقضاء على هذا الفيروس .

واعرب عن شكره وتقديره للكادر الصحي في البلاد لما يقومون به من تضحيات في مواجهة هذا المرض .

مدرب المصارعة الرومانية

كما اعرب مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة "محمد بنا" عن امله ان يلتزم الشعب في هذه الظروف الحساسة بالتعلیمات الصحیة التی تصدرها الجهات المعنیة بما فيها البقاء في المنازل للحيلولة دون تفشي مرض كورونا .

واضاف بنا وهو ضمن افضل المدربين في العالم ان السيطرة علي تفشي هذا الفيروس و الحد من ارتفاع عدد المصابين به يستدعي تطبيق الحجر الصحي في المنازل.

واعرب عن شكره وتقديره للكادر الصحي في البلاد الذين يعملون علي مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية للمرضی ويعملون علي الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال مدرب المنتخب الوطني للشباب في كرة القدم " محمد رضا خطيب" انه و من اجل منع انتشار فيروس كورونا يجب على جميع ابناء الشعب وخاصة الرياضيين الالتزام بالتوصيات الصحية للاطباء وكذلك البقاء في منازلهم.

واعرب خطيب عن ثقته بان تعاون الشعب الايراني مع المسؤولين ومؤازرتهم والالتزام بواجباتهم الفردية والاجتماعية المطلوبة منهم، سيسهم في السيطرة علي تفشي فيروس كورونا .

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