الشعب الصینی یتضامن مع الشعب الایراني في القضاء على فیروس کورونا

وخلال حضوره والوفد المرافق في قنصلية الجمهورية الاسلامية في شنغهاي، اعرب شيخ موسى عن تعاطفه ودعمة لجهود الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا سائلا الله عزوجل ان يوفق المسؤولين والشعب في مساعيهم وان يتم القضاء على هذا المرض بأسرع وقت ممكن.

وقدم شيخ موسى خلال اللقاء 30 الف كمامة مهداة من مسلمي شنغهاي الى الشعب الايراني .

من جانبه اشار القنصل الايراني في شنغهاي " رمضان برواز" الى العلاقات الطيبة بين رابطة مسلمي شنغهاي وايران والتلاحم الذي يربطهما وقال ان الشعب الايراني وبتعاليمه الاسلامية وقف الى جانب الشعب الصيني عند تفشي فيروس كورونا في الصين وهذا يجسد قوة التلاحم والتازر بين الشعبين .

واعرب عن شكره للمساعدات التي قدمتها الحكومة الصينية وكذلك مسلمي شنغهاي للشعب الايراني في هذه الازمة التي يمر بها.

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