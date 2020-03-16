باحث صيني يدعو الايرانيين إلى الالتزم بالتعليمات الصحية

واضاف الاستاذ سينغ اليوم الاثنين لارنا اذا اتحد الشعب الايراني وطبق التعليمات التي تصدرها الدولة بشأن مكافحة كورونا ومنها التعليمات الصحية فإنه سيتم القضاء على الفيروس بسرعة.

و أكد أن الشعب الايراني يواجه وباء سريع التفشي وان طريقة تعامله معه ومنها البقاء في البيت مهم جدا للحد من انتشاره.

واضاف رئيس مركز الدراسات الايرانية في جامعة شمال غرب الصين ان كورونا لايوجد لها علاج قطعي حاليا وان السبيل الوحيد للحد من انتشاره هو تقليل الارتباط بين الافراد مؤكدا ان الشعب الصيني انتصر على الفيروس فقط ببقائه في الحجر الصحي في البيوت .

واشار الى تجربة الصين في السيطرة على هذا المرض وقال :ان ايران والصين تربطهما علاقات قديمة ومتينة ولطالما كانوا الى جانب بعضهم وسيحققون النصر على فيروس كورونا بالتعاون والدعم بينهم .

وبين الاستاذ الصيني ان بلاده ومن منطلق التعاون المشترك قامت بارسال عدة شحنات من المساعدات التي تساعد في القضاء على فيروس كورونا والحيلولة دون تفشيه .

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