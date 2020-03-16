١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83717278
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السفارة الايرانية تعلن استعدادها لتلقي مساعدات المواطنين في جورجيا

السفارة الايرانية تعلن استعدادها لتلقي مساعدات المواطنين في جورجيا

طهران / 16 اذار / مارس / ارنا - اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية في تبليسي عبر بيان لها اليوم الاثنين، انها على استعداد لتلقي المساعدات الشعبية من جانب الرعايا الايرانيين المقيمين في جورجيا.

واضاف البيان، انه نظرا لاتصال بعض المواطنين بشأن الاعلان عن ارسال السلع الطبية والعلاجية الضرورية الى ايران لمكافحة فيروس كورونا، ان السفارة تعلن استعدادها لتلقي هذه المساعدات الشعبية من جانب الرعايا الايرانيين في جورجيا وارسالها الى البلاد.

علما ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، اعلن اليوم وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 14991 والوفيات 853 حالة، وان اجمالي المتعافين 4 الاف و996 شخصا.

انتهى ** ح ع

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