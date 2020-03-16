روحاني: عملية مكافحة وباء كورونا في البلاد واعدة

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين، دعا روحاني مختلف شرائح المجتمع الى عدم مغادرة المنازل مهما أمكن والالتزام بجميع التوصيات الصحية الى أقصى حد ممكن.

ونوه بالتعبئة الشعبية العامة والجهود الجماعية التي بدأت في البلاد للقضاء على هذا الفيروس الخطير؛ مؤكدا مواصلتها.

وأشاد رئيس الجمهورية بجميع الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد لجهودهم الحثيثة في مكافحة انتشار فيروس كورونا ولفت الى ان وزارتي الصحة والداخلية أنجزا تنسيقا بينهما لاجراء فحص شامل في جميع منافذ المدن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

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