مسؤول روسي يدعو الايرانيين الى التحلي بالصبر والهدوء للتغلب على كورونا

وقال شعبانوف لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : انني انصح الشعب الايراني ان يتحلى بالصبر وينفذ تعليمات وزارة الصحة الايرانية بدقة لتحسين الظروف الحالية.

واكد المسؤول الروسي، انه لولا الحظر الامريكي لتمكنت ايران من موكافحة هذا الفيروس في ظروف افضل مما هي عليه الان؛ مبينا ان امريكا وحلفاءها يسعون لإثارة استياء الشعب الايراني من الحكومة بواسطة هذا الحظر.

كما اعلن عضو مجلس العلاقات الدولية الذي يشرف عليه الرئيس الروسي مباشرة، ان روسيا تقف الى جانب ايران حكومة وشعبا في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع، ان انتشار كورونا يشكل اختبارا هاما بالنسبة للمنظومة الطبية الايرانية، وايران قادرة على الخروج من هذه الازمة بسلام قطعا.

علما ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، اعلن اليوم وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 14991 شخصا والوفيات 853 حالة، وان اجمالي المتعافين 4 الاف و996 شخصا.

انتهى ** ح ع