روحاني يؤكد احتواء كورونا بمساعدة المواطنين والامتثال الصارم لجميع البروتوكولات الصحية

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) اليوم الاثنين تلقى رئيس الجمهورية تقارير تفصيلية عن الاجراءات المتخذة في سياق تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، وأكد ضرورة تكثيف جهود المسؤولين في جميع القطاعات بالمحافظة لتعبئة جميع الإمكانيات والقوى بما فيها القوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين والحد من تفشي الوباء على نطاق واسع.

وأعرب روحاني عن ارتياحه حيال التعاطف والتعاون القائمين بين أهالي محافظة خراسان الرضوية والسلطات المحلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المحافظة، ومشاركة جميع الشرائح بمن فيهم رجال الدين والعلماء، وسدانة الروضة الرضوية المقدسة، ومنظمات المجتمع المدني، والففئات المهنية المختلفة، والقوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي بالمحافظة.

وأشاد بالجهود المتفانية والخدمات الجليلة التي قدمتها الكوادرالطبية والتمريضية في مستشفيات محافظة خراسان الرضوية.

وأكد روحاني أهمية فرض القيود على التنقل في بعض مناطق المحافظة واتخاذ تدابير مسبقة في هذا الصدد وفي إطار السياسات والخطط المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للسيطرة على تفشي الوباء.

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