الإمارات تسلم إيران مساعداتها الدوائية لمكافحة كورونا

كما أرسلت أوزبكستان صباح اليوم الإثنين مساعداتها الصحية والعلاجية الى إيران في هذا الصدد على متن طائرة أوزبكية.
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طهران/16 آذار/مارس/إرنا- أفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان دولة الإمارات سلمت بعد ظهر اليوم الإثنين مساعداتها الصحية والدوائية الى إيران بما في ذلك كميات من المستلزمات الصحية والمعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على متن طائرتين إماراتيتين من أبوظبي.
كما أرسلت أوزبكستان صباح اليوم الإثنين مساعداتها الصحية والعلاجية الى إيران في هذا الصدد على متن طائرة أوزبكية.
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