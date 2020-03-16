١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:١٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83717502
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السفيرة الإيرانية لدى الدنمارك:

الحظر الأميركي الجائر عرقل مكافحة إيران لفيروس كورونا

الحظر الأميركي الجائر عرقل مكافحة إيران لفيروس كورونا

طهران/16 آذار/مارس/إرنا- أكدت السفيرة الإيرانية لدى الدنمارك "افسانه نادي بور"، ان الحظر الأميركي الجائر عرقل مكافحة إيران لفيروس كورونا.

وفي مقال نشرته على صحيفة بوليتيكن الدنماركية تحت عنوان "تداعيات الحظر الأميركي الجائر على مكافحة إيران لفيروس كورونا"، كتبت نادي بور، ان تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم أدى الى تجنيد الدول جميع ما لديها من إمكانيات لمكافحة هذا الوباء على الصعيدين الوطني والدولي، فيما باتت إيران تعاني من مشكلات عديدة في هذا الصدد بفعل الحظر الجائر المفروض عليها من قبل أميركا وذلك على الرغم من امتلاكها لنظام صحي وعلاجي قويم ومتطور.
يتبع..أ م د
 

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