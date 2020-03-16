ظريف يدعو الاتحاد الاوروبي لعدم الالتزام بالحظر الاميركي الظالم واللاشرعي

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها، ان ذلك جاء في اتصال هاتفي مساء الاثنين للوزير ظريف مع نظيره الكرواتي غردان غيرليتش رادمان، تباحثا خلاله حول احدث التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد في ايران والعالم.

واشاد وزير الخارجية الايراني بموقف كرواتيا المتضامن والمتعاطف مع ايران، مؤكدا ضرورة عدم التزام الاتحاد الاوروبي بالحظر الاميركي اللاشرعي والاحادي، باعتباره ليس فقط مسؤولية في اطار الاتفاق النووي بل ايضا للحيلولة دون وفاة الابرياء جراء الحظر الاميركي الظالم.

بدوره اعلن وزير الخارجية الكرواتي تضامنه مع الحكومة والشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا المستجد الشامل والخطير، معربا عن تعاطفه مع اسر الضحايا.

يذكر ان كرواتيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وتفيد احدث احصائية حول فيروس كورونا في ايران بان عدد المصابين بلغ حتى اليوم الاثنين 14 الفا و 991 والمتعافين 4 الاف و 996 والمتوفين 853 شخصا.

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