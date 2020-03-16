السفير البريطاني بطهران: واثق من تكاتف الايرانيين في مواجهة كورونا

وفي رسالة وجهها بالفيديو على الاينستغرام اليوم الاثنين قال السفير البريطاني: ان جهودنا مستمرة بشان الامن في المنطقة والالتزام بالاتفاق النووي والعلاقات التجارية مع ايران.

واشار الى الضغط الشديد الذي يعاني العالم منه ومن ضمنه ايران بسبب تفشي فيروس "كوفيد -19" والارتفاع المقلق جدا لاعداد الافراد الذين يصابون بهذا الفيروس يوميا، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الكوادر الطبية والصحية لمعالجة المرضى في البلاد.

واضاف، ان ايران مثل بعض الدول قد تعاني من نقص في الادوية والمعدات الطبية، لذا فقد ارسلت بريطانيا وفرنسا والمانيا مساعدات تشمل معدات طبية ومبلغا يصل الى 5 ملايين يورو.

وفي الاشارة الى قرب بدء العام الايراني الجديد قال، انه نظرا لاهمية عيد النوروز بين الايرانيين، فان التاثير الذي تركه تفشي الفيروس على الاستعداد للاحتفال بالعام الجديد امر محزن كثيرا.

واضاف، ان عيد النوروز الذي يتم الاحتفال فيه وفقا للتقاليد سيكون هذا العام مختلفا للاسف بسبب البقاء في المنازل ورغم ذلك فانني على ثقة بان الايرانيين سيتكاتفون في هذه الظروف لمواجهة هذا الفيروس.

وفي الختام تمنى السفير البريطاني للجميع عاما جديدا طيبا ومترافقا مع السلام والبهجة والاستقرار.

انتهى ** 2342